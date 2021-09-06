متخصص في النانو تكنولوجي يضطر للعمل سائق تطبيقات أجرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يشفع له تخصصه النادر في إيجاد وظيفة يستطيع من خلالها ابتكار وتطوير برامج تخدم اقتصاديات البلد، على الرغم من حصوله على درجة الماجستير والدكتوراه في مجال تقنية النانو.

وأوضح الدكتور فيصل العصيمي لـ»مكة» أنه اضطر للاعتماد على برامج التوصيل عبر تطبيقات الأجرة الذكية « أوبر، كريم» في تأمين قوت عياله، وذلك بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجهه، ولم يشفع له تخصصه النادر في إيجاد وظيفة مناسبة.

وبين أن دراسته التي استغرقت نحو 8 سنوات خارج المملكة في تخصص تقنية النانو، وصرفت عليه الدولة ما يقارب 1.5 مليون ريال حتى حصل على شهادة الدكتوراه، التي بقيت معلقة على الحائط دون أن تجد من يقدرها، مشيرا إلى أن عددا من الجامعات فيها مراكز أبحاث نانو، والمشكلة الكبيرة فيها لا تطرح وظائف في النانو، وإنما تطرح لتخصص الفيزياء والكيمياء على الرغم من أنها مخصصة لأبحاث مجالات النانو، إضافة إلى أن الجامعات لا تعلن عن وظائف في تخصص النانو.

وأضاف بأن الوافدين الباحثين في مراكز أبحاث النانو بالمملكة يشكلون غالبية العاملين فيها بنسبة تصل إلى 80 %، ولوكان إنتاجهم البحثي أعطى قيمة اقتصادية حقيقية كعمل منتجات جديدة أورفع كفاءة المنتجات الصناعية الحالية لكانت المصلحة العليا هي لجودة البحث العلمي واقتصاد الوطن.

ولكن الحقيقة هذه المراكز تستهلك ميزانية دون تقديم أبحاث ذات جودة عالية، لافتا إلى أن الحجم الاقتصادي لتقنية النانو في عام 2020م وصل إلى 200 مليار ريال، ويتوقع أن يصل إلى 470 مليار ريال عام 2027م، والاستثمار في تقنية النانو سوق واعد للمملكة مع توفر البيئة المناسبة الاقتصادية والعلمية والثروة المعدنية اللازمة للبدء في هذه التقنية.