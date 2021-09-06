تسجيل 124 إصابة بكورونا.. وشفاء 217 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات فيروس كورونا ، والحد من كوفيد 19 طويل الأمد. وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 124 إصابة جديدة وشفاء 217 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2503 حالات منها 689 حالة حرجة.ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إصابة جديدة 124 حالات وفاة 6 حالة شفاء 217 حالات نشطة 2503 حالة حرجة 689 إجمالي عدد الوفيات 8585 إجمالي حالات الشفاء 534,279 إجمالي الإصابات 545,367

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