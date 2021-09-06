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تسجيل 124 إصابة بكورونا.. وشفاء 217 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات فيروس ، والحد من كوفيد 19 طويل الأمد.

وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 124 إصابة جديدة وشفاء 217 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2503 حالات منها 689 حالة حرجة.ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إصابة جديدة 124

حالات وفاة 6

حالة شفاء 217

حالات نشطة 2503

حالة حرجة 689

إجمالي عدد الوفيات 8585

إجمالي حالات الشفاء 534,279

إجمالي الإصابات 545,367

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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