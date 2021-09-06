250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 250 مروحة رذاذ لتهوية وتلطيف أجواء المسجد الحرام.

وأوضح مدير التشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني أن مراوح الرذاذ تعمل على تلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام، وذلك باستخدام تكنولوجيا تبريد الهواء بالرذاذ من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

وأشار إلى أن مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي تستخدم لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة ذات الهواء الطلق، حيث يضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط لا تقل عن 42 كجم/سم2 في أنابيب خاصة بالضغط العالي، وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة على فوهات متناهية الصغر بحجم 2 إلى 1 ميكرو يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.

عن مراوح الرذاذ:







موزعة على ساحات المسجد الحرام.



ترتفع عن الأرض 4 أمتار.



قطرها يصل إلى 38 بوصة.



سرعة تدفق هواء تصل إلى 1100 CFM.



هاؤها يصل إلى امتداد 10 أمتار.



متى يجري تشغيلها؟

في أوقات الصلاة.

عند امتلاء ساحات المسجد الحرام.

مع ارتفاع درجة الحرارة.