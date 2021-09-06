ابتسام متولي إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابتسام متولي حسنين يوسف، وأديت الصلاة عليها ظهر أمس في جامع اللامي بجدة ودفنت في مقابر المعلاة بمكة. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».



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