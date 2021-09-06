إكساب معلمات الطفولة المبكرة بمكة مهارات القياس والتقويم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى إلى التهيئة المهنية للمعلمات المستجدات وتوظيف الفصول الافتراضية بما يتناسب مع المقرر، بحسب أفضل الممارسات التربوية والتقنية، أطلقت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس، خطتها التدريبية للمعلمات المستجدات في مدارس الطفولة المبكرة لهذا العام.

كما تهدف الخطة إلى إكسابهن المعارف والمهارات التقنية اللازمة لاستخدام أدوات القياس والتقويم في عملية التعليم عن بعد، وتأهيلهن بما يكفل تنمية الكفايات الأدائية في تدريس منهج الرياضيات للصفوف الأولية من التخطيط إلى التمكين، إضافة إلى تنمية الكفايات الأدائية للمعلمات المستهدفات في تدريس منهج لغتي للصفوف الأولية، وتنمية مهارات الفئة المستهدفة في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية بما يضمن تحسين نواتج التعلم.

وركزت برامج الخطة على الكفايات الأساسية للتعامل مع طلاب الطفولة المبكرة، وكذلك المهارات التقنية اللازمة للتعامل مع منصة مدرستي والتعليم بشكل يخدم ويحسن الممارسات للتدريس عن بعد المتوافقة مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، حيث شملت برنامج تصميم الفصول الافتراضية باستخدام «Microsoft Teams»، وبرنامج نظام إدارة التعليم الالكتروني «منصة مدرستي» وبرنامج مهارات التعامل مع أدوات القياس والتقويم الالكترونية والكفايات التخصصية لتدريس مقرر الرياضيات ولغتي في الصفوف الأولية.

تدريب معلمات مدارس الطفولة المبكرة:

613 معلمة مستجدة مستهدفة بالخطة

136 ساعة تطوير مهني

34 يوما متواصلة

22 برنامجا تدريبيا مهنيا تطويريا

تدريبهن وفق أفضل الممارسات التدريبية العالمية عبر قاعات افتراضية