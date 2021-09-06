إكساب معلمات الطفولة المبكرة بمكة مهارات القياس والتقويم

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كما تهدف الخطة إلى إكسابهن المعارف والمهارات التقنية اللازمة لاستخدام أدوات القياس والتقويم في عملية التعليم عن بعد، وتأهيلهن بما يكفل تنمية الكفايات الأدائية في تدريس منهج الرياضيات للصفوف الأولية من التخطيط إلى التمكين، إضافة إلى تنمية الكفايات الأدائية للمعلمات المستهدفات في تدريس منهج لغتي للصفوف الأولية، وتنمية مهارات الفئة المستهدفة في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية بما يضمن تحسين نواتج التعلم.
وركزت برامج الخطة على الكفايات الأساسية للتعامل مع طلاب الطفولة المبكرة، وكذلك المهارات التقنية اللازمة للتعامل مع منصة مدرستي والتعليم بشكل يخدم ويحسن الممارسات للتدريس عن بعد المتوافقة مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، حيث شملت برنامج تصميم الفصول الافتراضية باستخدام «Microsoft Teams»، وبرنامج نظام إدارة التعليم الالكتروني «منصة مدرستي» وبرنامج مهارات التعامل مع أدوات القياس والتقويم الالكترونية والكفايات التخصصية لتدريس مقرر الرياضيات ولغتي في الصفوف الأولية.
تدريب معلمات مدارس الطفولة المبكرة:
613 معلمة مستجدة مستهدفة بالخطة
136 ساعة تطوير مهني
34 يوما متواصلة
22 برنامجا تدريبيا مهنيا تطويريا
تدريبهن وفق أفضل الممارسات التدريبية العالمية عبر قاعات افتراضية
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