شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بمصر ونائب وزير الموارد البشرية يستعرضان جهود الملحقية العمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه في مقر السفارة اليوم، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو اثنين.

وتناول الاستقبال جهود الملحقية العمالية التي أنشئت حديثًا والموضوعات ذات الصلة بشؤون العمل.

واستمع خلال جولة له في مقر السفارة إلى شرح عن سير العمل واستعدادات السفارة بجميع قطاعاتها لأداء مهامها.