شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : قطاع النقل الجوي شهد تطورًا كبيرًا لخدمة المسافرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، والوفد المرافق له.

وأطلع سموه على تقرير سير رحلات الخطوط السعودية في المنطقة الشرقية، والجهود التي تبذلها الشركة لخدمة أكبر عدد ممكن من المسافرين من خلال مطار الملك فهد الدولي وبقية مطارات المنطقة.

وأكد سمو أمير الشرقية على أهمية النقل الجوي كرافد من روافد التنمية وعاملاً هاماً لدعم الاقتصاد الوطني، منوهاً أن قطاع النقل الجوي شهد في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا وتنافسًا بين الشركات الوطنية لخدمة المسافرين بدعم من قيادة هذه البلاد "حفظها الله".

وأضاف أن الخطوط السعودية تعد عنصرًا رئيسًا في منظومة النقل الجوي كونها تمتلك الأسبقية في هذا المجال، إضافة إلى الإمكانيات الكبيرة والكوادر المؤهلة.

بدوره قدم العمر شكره لسمو أمير الشرقية على الاستقبال والتوجيهات والمتابعة لأعمال "الخطوط السعودية" في المنطقة.