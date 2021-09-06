الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

تحويل الحركة المرورية بشكل دائم من طريق الحسين بن علي في نجران

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلنت إدارة مرور منطقة نجران أنها بالتعاون مع أمانة المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بشكل دائم من طريق الحسين بن علي وحتى تقاطع صهيب بن سنان لتُصبح باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب.

بداية من يوم غد:

ولفت الحساب الرسمي للمرور على موقع تويتر، اليوم الاثنين، إلى أن ذلك سيكون ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021م.

ونشر المرور صورة توضيحية للطريق والذي سيكون باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب بداية من يوم غد.



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