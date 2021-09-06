السديس يطلق باكورة الدورات التدريبية لمنسوبي مكتبه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باكورة الدورات التدريبية التطويرية لمنسوبي مكتبه.

دورات تدريبية:

ولفت السديس إلى أن هذه الدورات التطويرية تأتي استمرارًا ودعمًا وتحسينًا وتمكينًا لموظفي الرئاسة للرقي بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصديهما.

خطة الرئاسة:

وذكر أن باكورة الدورات هذه تتماشى مع خطة الرئاسة الإستراتيجية (2024م)، والتي حددت ووضعت في نصب أولوياتها تطوير الكوادر والعاملين في الحرمين الشريفين، والذي سينعكس إيجابًا على مخرجاتهم الإدارية والميدانية، ومن خلال ترسيخ الحوكمة والتدريب داخل هذا الجهاز الحكومي، وفق أعلى المعايير التي تلبي وتسهل العمل والسلامة في التعاطي مع التقنيات الحديثة عبر هذه الدورات التطويرية للموظفين.

وختم السديس بالدعاء أن يمن الله على هذه البلاد الطاهرة بالخير ووافر العطاء لخدمة دين الإسلام والمسلمين، وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقدمونه في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.



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