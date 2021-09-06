الادخار الوقائي يعزز مواجهة ظروف الحياة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا المحلل الاقتصادي جمال محمد، أفراد المجتمع باتباع الادخار الوقائي الذي يهدف إلى المحافظة على جزء من المال لمواجهة ظروف الحياة في أي وقت، كما يعتبر وسيلة لحفظ السيولة لأغراض الاستخدام على المدى القصير لمصاريف غير متوقعة.

مزايا الادخار الوقائي:

وقال لـ” متابعات الخليج 365“، إن كل موظف قادر على اتباع وسيلة الادخار الوقائي من خلال تحديد القدرة على الادخار وتخصيص مبلغ محدد منه بصفة شهرية، وهذا الأمر بالطبع يختلف من شخص لآخر حسب الراتب والعوامل الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، فهناك من يرى إمكانية تخصيص 15٪؜ من الراتب بينما آخرون يرون أن 20٪؜ مناسبة للادخار الوقائي.

مواجهة الأزمات والطوارئ:

وأشار إلى أنه من الضروري أن يصبح الادخار عادة مالية مستمرة لدى أفراد المجتمع من خلال قيامه باستقطاع نسبة معينة من دخله، لأن الادخار يساعد على مواجهة الأزمات والطوارئ، وهو ما يتطلب تفعيل ما يمكن تسميته الادخار الوقائي ، وأزمة وباء كورونا خير نموذج على أهمية الادخار لمواجهة ما يحمله المستقبل من تقلبات، كما يساعد ذلك في تحول الفكر الاستهلاكي إلى الادخار.

ثقافة الإنفاق مقابل الادخار:

وخلص المحلل الاقتصادي جمال إلى القول، إن كثيرًا من الأفراد والأسر أصبحت أكثر اقتصادًا في نفقاتها اليومية وميلًا للادخار، وتحديدًا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، فالاقتصاد في الإنفاق وتفضيل الادخار، جاء كإجراء وقائي نتيجة الظروف العالمية التي تمر بها بسبب جائحة كورونا، فثقافة الإنفاق لدى الأفراد اختلفت كثيرًا بعد كورونا، ففي السابق وقبل جائحة كوفيد كان هيكل إنفاق الأسر شراء الكثير من الأمور غير الضرورية.

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