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بدء اختبارات القدرة المعرفية لقياس المهارات الوظيفية

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- بواسطة أيمن الوشواش - لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص، انطلقت «الفترة الأولى» من اختبار القدرة المعرفية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، والذي يقدمه المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم أيضا في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، وكذلك على نقاط الضعف في القدرات المحددة، فضلا عن مساعدته في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وأوضح مركز قياس أن الفترة الثانية من اختبارات القدرة المعرفية ستعقد في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريبا، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability)، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط المخصص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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