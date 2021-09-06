بدء اختبارات القدرة المعرفية لقياس المهارات الوظيفية

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وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، وكذلك على نقاط الضعف في القدرات المحددة، فضلا عن مساعدته في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.
وأوضح مركز قياس أن الفترة الثانية من اختبارات القدرة المعرفية ستعقد في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريبا، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability)، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط المخصص.
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