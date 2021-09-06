القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى الاستقلال

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وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهة أخرى بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.
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