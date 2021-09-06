أمير قطر يستقبل وزير الداخلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالدوحة أمس، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان له، وتمنياتهما لدولة قطر حكومة وشعبا دوام الرقي والازدهار.

واستعرضت خلال الاستقبال العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن فرحان، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

من جهة أخرى عقد وزير الداخلية، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة جلسة مباحثات رسمية.

ورحب الشيخ خالد بن خليفة بالأمير عبدالعزيز بن سعود، منوها بالتنسيق الأمني الرفيع بين وزارتي الداخلية في البلدين.

من جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.