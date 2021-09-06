شكرا لقرائتكم خبر إزالة 39 ألف م2 تعديات بنطاق أبحر الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات ذات العلاقة أمس في إزالة مبانٍ مخالفة أقيمت على أملاك الدولة، دون مستمسكات نظامية بحي الصواري امتداد شارع الملك فيصل في نطاق بلدية أبحر الشمالية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فهد الزهراني، أن الفرق الميدانية وقفت على إزالة مباني مخالفة، عبارة عن مبنيين مسلحين و2 من الأسوار بمساحة إجمالية قدرها 39,366 ألف م2، حيث تمت أعمال الإزالة بعد استكمال الإجراءات النظامية.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق

الإجراءات النظامية، وعلى أراضٍ مملوكة بصكوك شرعية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها للحفاظ على الأراضي الحكومية.