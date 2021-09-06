جاسم الصحيح: نزهو بحضارة الرافدين ضيفا في أرض المعلقات

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وقال «على الرغم من أهمية معارض الكتب والمهرجانات الثقافية العربية، إلا أن معرض الرياض الدولي للكتاب والذي تنظمه وتشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ يعد التجمع الأكبر والأهم الذي يحرص على حضوره المهتمون بالقراءة والاطلاع في الوطن العربي، لذلك فإن حضور العراق كضيف شرف للمعرض سيخلق تبادلا ثقافيا جميلا بين مثقفي البلدين».
وأضاف الصحيح «عندما نتحدث عن مساحة العراق، فنحن لا ننظر لها على أنها تمتد من
كركوك إلى البصرة، بل نراها تمتد من جلجامش إلى السياب لتقع على امتداد 10 آلاف عام من الحضارة والثقافة، كل هذا الإرث الكبير سيزور السعودية بلد المعلقات والأرض التي نشأ فيها الأدب العربي، وهذا اللقاء بين الحضارتين العريقتين سيخلق في ردهات المعرض تلاقحا فكريا يقدم من خلاله نماذج إبداعية شعرية وروائية، فكرية وثقافية، لتكون نقطة انطلاق للشعبين لاستدامة التواصل بينهما».
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