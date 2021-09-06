إنجاز 90% من أعمال نفق تقاطع طريقي التحلية والمدينة بجدة

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ويعد المشروع عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز «التحلية» عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق - غرب) بطول 650 م، يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، كما من شأنه تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، إلى جانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.
يذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة، وسيضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وأسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.
الهدف من المشروع:
- استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق
- تقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين
- تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي
- تقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة
- تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة
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