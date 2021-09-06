شكرا لقرائتكم خبر ضبط ثلاثيني بحوزته 56 كجم حشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطن في عقده الثالث من العمر بحوزته 56 كجم من الحشيش. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس، أن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، بمحافظة القنفذة، بحوزته 56 كجم من الحشيش، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ثلاثيني بحوزته 56 كجم حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.