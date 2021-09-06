شكرا لقرائتكم خبر رفع 150 كجم أخشاب من مباسط نكاسة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن حملة موسعة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في حي النكاسة بمكة المكرمة، رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة 150 كجم من الأخشاب والحديد. وأسفرت الحملة عن رفع الأخشاب والحديد، وتنظيف الموقع كاملا من المخلفات. ودعت الأمانة أصحاب المباني تحت الإنشاء لضرورة نقل مخلفاتهم إلى المردم العام، والتأكد من العقود المبرمة بينهم وبين الناقلين المختصين. وشددت على أنه في حال عدم تجاوب الناقلين يمكن الإبلاغ على الناقل عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

كانت هذه تفاصيل خبر رفع 150 كجم أخشاب من مباسط نكاسة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.