الوظيفة فنان عندما يسيطر الإبداع والابتكار والخيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختلف المهارات من شخص لآخر، وتتبدل الخيارات الوظيفية بحسب اختلاف الشخصية، وهناك من يفضل دوما اختيار الوظيفة التي تناسب شخصيته.

بحثت «مكة» عن الوظائف التي تناسب شخصيات معينة أولها شخصية الفنان، فهو عادة يحب العمل الإبداعي والمبتكر، ويفضل استخدام خياله في العمل، ويفضل العمل الذي يتطلب تعبيرا عن نفسه ويمكن القيام به دون اتباع مجموعة واضحة من القواعد، فالوظائف التي قد تتناسب مع الفنان عدة.

1- مديرو الفن

ماذا يفعلون

يصوغون مفاهيم التصميم ومناهج العرض لوسائل الاتصال المرئية، مثل الطباعة والإذاعة والإعلان، وهم من العاملين المباشرين المشاركين في الأعمال الفنية أو تصميم التخطيط.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات وظيفة المدير الفني

الإيجابيات







مناسبة للأشخاص الذين يحبون العمل مع التصميمات



مناسبة للأشخاص الذين يريدون الاستقلال ويحبون العمل بمفردهم واتخاذ القرارات



هذه المهنة مثالية للأشخاص الذين يحبون العمل في الداخل



راتب مرتفع جدا



السلبيات





غير مناسبة للأشخاص الذين يحبون حل المشكلات عقليا



مطلوب قدر كبير من المهارات أو المعرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل لهذه المهنة



ساعات العمل الطويلة (أكثر من 40 ساعة في الأسبوع)



2- مصممو ألعاب الفيديو

ماذا يفعلون

يصممون الميزات الأساسية لألعاب الفيديو، وتحديد آليات اللعب ولعب الأدوار المبتكرة وخطوط القصة والسير الذاتية للشخصيات، وإنشاء وصيانة وثائق التصميم، وتوجيه وتعاون مع موظفي الإنتاج لإنتاج الألعاب حسب التصميم.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات مهنة مصمم ألعاب فيديو.

الإيجابيات





مناسبة للأشخاص الذين يحبون العمل مع التصميمات



مناسبة للأشخاص الذين يقدرون الإنجازات والذين يركزون على النتائج



هذه المهنة مثالية للأشخاص الذين يحبون العمل في الداخل



راتب مرتفع جدا



السلبيات





غير مناسبة للأشخاص الذين يحبون مساعدة الآخرين وتعليمهم



من الصعب الدخول في هذه المهنة



مطلوب قدر كبير من المهارات أو المعرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل لهذه المهنة



ساعات العمل الطويلة



3- المهندسون المعماريون

ماذا يفعلون

تخطيط وتصميم الهياكل، مثل المساكن الخاصة ومباني المكاتب والمسارح والمصانع والممتلكات الإنشائية الأخرى.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات مهنة مهندس معماري

الإيجابيات





مناسبة للأشخاص الذين يحبون العمل مع التصميمات



مناسبة للأشخاص الذين يريدون الاستقلال ويحبون العمل بمفردهم واتخاذ القرارات



هذه المهنة مثالية للأشخاص الذين يحبون العمل في الداخل



راتب مرتفع



السلبيات





غير مناسبة للأشخاص الذين يحبون مساعدة الآخرين وتعليمهم



من الصعب الدخول في هذه المهنة، حيث إنه مطلوب قدر كبير من المهارات أو المعرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل فيها



ساعات العمل الطويلة



4- مصممو أزياء

يصممون الملابس والإكسسوارات، وإنشاء تصميمات أصلية أو تكييف اتجاهات الموضة، وتوجيه وتنسيق العمال المشاركين في رسم الأنماط والقطع وبناء العينات أو الملابس الجاهزة

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات مهنة مصمم أزياء

الإيجابيات





مناسبة للأشخاص الذين يحبون العمل مع التصميمات



مناسبة للأشخاص الذين يقدرون الإنجازات والذين يركزون على النتائج



هذه المهنة مثالية للأشخاص الذين يحبون العمل في الداخل



ليس من الصعب الدخول في هذه المهنة



ساعات عمل عادية



السلبيات





غير مناسبة للأشخاص الذين يحبون اتباع الروتين



الطلب على هذه المهنة آخذ في الانخفاض



5- محررو الأفلام والفيديو

يحررون الصور المتحركة على الفيلم أو الفيديو أو الوسائط الأخرى

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات مهنة محرر فديو

الإيجابيات





مناسبة للأشخاص الذين يحبون العمل مع التصميمات



مناسبة للأشخاص الذين يريدون الاستقلال ويحبون العمل بمفردهم واتخاذ



القرارات



هذه المهنة مثالية للأشخاص الذين يحبون العمل في الداخل



ليس من الصعب الدخول في هذه المهنة



المهارات أو المعرفة أو الخبرة السابقة المتعلقة بالعمل مطلوبة لهذه المهنة



السلبيات





غير مناسبة للأشخاص الذين يحبون مساعدة الآخرين وتعليمهم



ساعات العمل الطويلة (أكثر من 40 ساعة في الأسبوع)



6- فنانو الوسائط المتعددة ورسامو الرسوم المتحركة

ينشئون مؤثرات خاصة أو رسوما متحركة أو صورا مرئية أخرى باستخدام الأفلام أو الفيديو أو أجهزة الكمبيوتر أو غيرها من الأدوات والوسائط الالكترونية لاستخدامها في المنتجات أو الابتكارات، مثل ألعاب الكمبيوتر والأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية والإعلانات التجارية.

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات مهنة فنان وسائط متعددة

الإيجابيات





مناسبة للأشخاص الذين يحبون العمل مع التصميمات



مناسبة للأشخاص الذين يريدون الاستقلال ويحبون العمل بمفردهم واتخاذ



القرارات



هذه المهنة مثالية للأشخاص الذين يحبون العمل في الداخل



راتب جيد



السلبيات





غير مناسبة للأشخاص الذين يحبون مساعدة الآخرين وتعليمهم



من الصعب الدخول في هذه المهنة



مطلوب قدر كبير من المهارات أو المعرفة أو الخبرة المتعلقة بالعمل لهذه المهنة



ساعات العمل الطويلة (أكثر من 40 ساعة في الأسبوع)



بعض الوظائف الأخرى التي تناسب الفنان





مهندس مناظر طبيعية



فنان مكياج



فنان مسرح



مصمم تجاري



مصمم معارض



منسق معارض



مدير موسيقي



ملحن



منسق موسيقي



مصمم ديكور داخلي



فنان تشكيلي

رسام

مصمم جارفيك

مصمم رقصات

معالج بالفن

معالج بالموسيقى

مصمم مجوهرات

مصور

فنان حرفي

مصمم زهور