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كشف صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أن نشاط توجيه المركبات أحد الأنشطة المهمة وذات البُعد الاستراتيجي والاقتصادي، وتخدم فئة كبيرة من المجتمع، سواء السائقون أو الركاب المستفيدون من هذه التطبيقات، وهي من الأنشطة الموطَّنة 100٪، وتشرف عليها الهيئة العامة للنقل؛ وهو ما أتاح فرصة كبيرة للدخول في هذا المجال.
وأضاف: "لدينا مبادرة مع الموارد البشرية ممثلة بصندوق الموارد البشرية (هدف) لتقديم الدعم للممارسين بدعم مالي يصل إلى 2400 ريال، ونسبة معينة إذا التزم بتقديم عدد من الرحلات".
وأضاف "الزويد": "تحقق في عام 2021 أكثر من 31 مليون رحلة، تمت خلال 27 تطبيق مرخص لنقل الركاب في السعودية، مع نمو في عدد السائقين النشيطين في هذه الرحلات بنسبة 34٪ من السائقين الذكور بما يصل إلى 34 ألف سائق، وبالنسبة للإناث ارتفاع نسبة السائقات 500٪ من 500 سيدة إلى 3900 سيدة يمارسن هذا النشاط".
وأضاف "الزويد" بأن الهيئة العامة للنقل قدمت مبادرة الأسبوع الماضي لخدمة المجتمع مع المشاركة والتعاون مع بعض التطبيقات المرخصة لنقل راغبي أخذ لقاح كورونا من وإلى مراكز تقديم اللقاحات بأسعار مخفضة ومجانية من بعض التطبيقات.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 08:37 PM
"النقل": ارتفاع نسبتهن بنسبة 500%.. و31 مليون رحلة تمت خلال 27 تطبيقًا"الزويد": 3900 سائقة سعودية تعمل في مجال تطبيقات توصيل الركاب
كشف صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أن نشاط توجيه المركبات أحد الأنشطة المهمة وذات البُعد الاستراتيجي والاقتصادي، وتخدم فئة كبيرة من المجتمع، سواء السائقون أو الركاب المستفيدون من هذه التطبيقات، وهي من الأنشطة الموطَّنة 100٪، وتشرف عليها الهيئة العامة للنقل؛ وهو ما أتاح فرصة كبيرة للدخول في هذا المجال.
وأضاف: "لدينا مبادرة مع الموارد البشرية ممثلة بصندوق الموارد البشرية (هدف) لتقديم الدعم للممارسين بدعم مالي يصل إلى 2400 ريال، ونسبة معينة إذا التزم بتقديم عدد من الرحلات".
وأضاف "الزويد": "تحقق في عام 2021 أكثر من 31 مليون رحلة، تمت خلال 27 تطبيق مرخص لنقل الركاب في السعودية، مع نمو في عدد السائقين النشيطين في هذه الرحلات بنسبة 34٪ من السائقين الذكور بما يصل إلى 34 ألف سائق، وبالنسبة للإناث ارتفاع نسبة السائقات 500٪ من 500 سيدة إلى 3900 سيدة يمارسن هذا النشاط".
وأضاف "الزويد" بأن الهيئة العامة للنقل قدمت مبادرة الأسبوع الماضي لخدمة المجتمع مع المشاركة والتعاون مع بعض التطبيقات المرخصة لنقل راغبي أخذ لقاح كورونا من وإلى مراكز تقديم اللقاحات بأسعار مخفضة ومجانية من بعض التطبيقات.
، "الزويد": 3900 سائقة سعودية تعمل في مجال تطبيقات توصيل الركاب ،
المصدر : الخليج 365
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