محمد بن مسعود - الدمام - قال إنهم قدّموا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية فجزاهم الله عنا كل خير أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأبطال الصحة وتضحياتهم التي بذلوها منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتّى إعطاء اللقاحات. وتفصيلاً، قال الدكتور الربيعة أتأمّل النجاحات الفرديّة والإنجازات الجماعيّة في ‎اليوم العالمي للعمل الخيري فأجدني عاجزاً عن شكر ‎أبطال الصحة وأعمالهم الجليلة. وأضاف : أولئك الذين قدّموا - وما زالوا- أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية، منذ بداية الجائحة وحتّى إعطاء اللقاحات فجزاهم الله عنّا كلّ خير.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 08:36 PM قال إنهم قدّموا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية فجزاهم الله عنا كل خير "الربيعة": عاجز عن شكر أبطال الصحة على جهودهم منذ بداية الجائحة وحتى اللقاح "الربيعة": عاجز عن شكر أبطال الصحة على جهودهم منذ بداية الجائحة وحتى اللقاح أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأبطال الصحة وتضحياتهم التي بذلوها منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتّى إعطاء اللقاحات. وتفصيلاً، قال الدكتور الربيعة أتأمّل النجاحات الفرديّة والإنجازات الجماعيّة في ‎اليوم العالمي للعمل الخيري فأجدني عاجزاً عن شكر ‎أبطال الصحة وأعمالهم الجليلة. وأضاف : أولئك الذين قدّموا - وما زالوا- أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية، منذ بداية الجائحة وحتّى إعطاء اللقاحات فجزاهم الله عنّا كلّ خير. الكلمات المفتاحية

، "الربيعة": عاجز عن شكر أبطال الصحة على جهودهم منذ بداية الجائحة وحتى اللقاح ،

المصدر : الخليج 365

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