، "المسؤولية الاجتماعية" يطلق أول منهج في المجال لتدريسه بالجامعات والمدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع وزارتَيْ "التعليم" و"الموارد البشرية".. ويستمر 3 أشهر

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مبادرة (منهج المسؤولية الاجتماعية)، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية (فرع الرياض).

وتفصيلاً، يُعدُّ ذلك أول منهج دراسي لا صفي يتم تدريسه في عدد من الجامعات والمدارس في حصص النشاط، وبعضها سيكون عن بُعد؛ وذلك بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتمكين الطلاب والطالبات من فَهْم هذا المجال، وربطه بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

وتم التنسيق مع عدد ٥ جامعات و٤ معاهد تعليم، إضافة إلى أكثر من ٣٣ مدرسة أهلية وحكومية؛ للاستفادة من هذا المنهج الذي يُعتبر أول مبادرة على مستوى السعودية بهذا الشكل.

وسيتم إطلاق المبادرة مع بداية السنة الميلادية القادمة ٢٠٢٢م، وتستمر لمدة 3 أشهر، ويقوم بتنفيذها عدد من المختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، والمدربين المعتمدين، إضافة إلى استضافة عدد من العاملين في هذا المجال، وربطهم مع المستفيدين بشكل مباشر.

ويحتوي المنهج على محاور عدة، أبرزها: أهمية هذا المجال في تطور المجتمعات وتقدمها، وربط المنهج بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وكيفية ارتباطها في جميع مجالات حياتنا. كما سيتطرق المنهج إلى تجربة السعودية الثرية في مسؤوليتها الاجتماعية الخارجية والداخلية، واهتمام القيادة بهذا المجال وتطوره وتقدمه، وتسليط الضوء على تجارب القطاع الخاص ونجاحه من خلال المبادرات التي لاقت أصداء واسعة.

وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، أن هذه المبادرة عبارة عن عصارة جهد، دامت ١٠ أشهر، عمل فيها عدد من الأكاديميين في عدد من الجامعات والمدربين والعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية لإنجاز هذا المنهج بالشكل الذي يسهم في تطوير أدوات الطلاب والطالبات، ويمكنهم من فهم ومعرفة هذا المجال؛ إذ يحتوي المنهج على قسم عملي، كما تم ربط أهدافه بأهداف الرؤية.