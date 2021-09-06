- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مبادرة (منهج المسؤولية الاجتماعية)، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية (فرع الرياض).
وتفصيلاً، يُعدُّ ذلك أول منهج دراسي لا صفي يتم تدريسه في عدد من الجامعات والمدارس في حصص النشاط، وبعضها سيكون عن بُعد؛ وذلك بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتمكين الطلاب والطالبات من فَهْم هذا المجال، وربطه بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
وتم التنسيق مع عدد ٥ جامعات و٤ معاهد تعليم، إضافة إلى أكثر من ٣٣ مدرسة أهلية وحكومية؛ للاستفادة من هذا المنهج الذي يُعتبر أول مبادرة على مستوى السعودية بهذا الشكل.
وسيتم إطلاق المبادرة مع بداية السنة الميلادية القادمة ٢٠٢٢م، وتستمر لمدة 3 أشهر، ويقوم بتنفيذها عدد من المختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، والمدربين المعتمدين، إضافة إلى استضافة عدد من العاملين في هذا المجال، وربطهم مع المستفيدين بشكل مباشر.
ويحتوي المنهج على محاور عدة، أبرزها: أهمية هذا المجال في تطور المجتمعات وتقدمها، وربط المنهج بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وكيفية ارتباطها في جميع مجالات حياتنا. كما سيتطرق المنهج إلى تجربة السعودية الثرية في مسؤوليتها الاجتماعية الخارجية والداخلية، واهتمام القيادة بهذا المجال وتطوره وتقدمه، وتسليط الضوء على تجارب القطاع الخاص ونجاحه من خلال المبادرات التي لاقت أصداء واسعة.
وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، أن هذه المبادرة عبارة عن عصارة جهد، دامت ١٠ أشهر، عمل فيها عدد من الأكاديميين في عدد من الجامعات والمدربين والعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية لإنجاز هذا المنهج بالشكل الذي يسهم في تطوير أدوات الطلاب والطالبات، ويمكنهم من فهم ومعرفة هذا المجال؛ إذ يحتوي المنهج على قسم عملي، كما تم ربط أهدافه بأهداف الرؤية.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 08:24 PM
بالتعاون مع وزارتَيْ "التعليم" و"الموارد البشرية".. ويستمر 3 أشهر"المسؤولية الاجتماعية" يطلق أول منهج في المجال لتدريسه بالجامعات والمدارس
يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مبادرة (منهج المسؤولية الاجتماعية)، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية (فرع الرياض).
وتفصيلاً، يُعدُّ ذلك أول منهج دراسي لا صفي يتم تدريسه في عدد من الجامعات والمدارس في حصص النشاط، وبعضها سيكون عن بُعد؛ وذلك بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتمكين الطلاب والطالبات من فَهْم هذا المجال، وربطه بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
وتم التنسيق مع عدد ٥ جامعات و٤ معاهد تعليم، إضافة إلى أكثر من ٣٣ مدرسة أهلية وحكومية؛ للاستفادة من هذا المنهج الذي يُعتبر أول مبادرة على مستوى السعودية بهذا الشكل.
وسيتم إطلاق المبادرة مع بداية السنة الميلادية القادمة ٢٠٢٢م، وتستمر لمدة 3 أشهر، ويقوم بتنفيذها عدد من المختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، والمدربين المعتمدين، إضافة إلى استضافة عدد من العاملين في هذا المجال، وربطهم مع المستفيدين بشكل مباشر.
ويحتوي المنهج على محاور عدة، أبرزها: أهمية هذا المجال في تطور المجتمعات وتقدمها، وربط المنهج بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وكيفية ارتباطها في جميع مجالات حياتنا. كما سيتطرق المنهج إلى تجربة السعودية الثرية في مسؤوليتها الاجتماعية الخارجية والداخلية، واهتمام القيادة بهذا المجال وتطوره وتقدمه، وتسليط الضوء على تجارب القطاع الخاص ونجاحه من خلال المبادرات التي لاقت أصداء واسعة.
وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، أن هذه المبادرة عبارة عن عصارة جهد، دامت ١٠ أشهر، عمل فيها عدد من الأكاديميين في عدد من الجامعات والمدربين والعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية لإنجاز هذا المنهج بالشكل الذي يسهم في تطوير أدوات الطلاب والطالبات، ويمكنهم من فهم ومعرفة هذا المجال؛ إذ يحتوي المنهج على قسم عملي، كما تم ربط أهدافه بأهداف الرؤية.
، "المسؤولية الاجتماعية" يطلق أول منهج في المجال لتدريسه بالجامعات والمدارس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المسؤولية الاجتماعية" يطلق أول منهج في المجال لتدريسه بالجامعات والمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.