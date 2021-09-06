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يُطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية، وذلك في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض في تمام الساعة الـ12:00 ظهراً.
وتهدف الإستراتيجية التي يرعى إطلاقها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وبحضور ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء المجلس ورؤساء الأندية وعدد من الشخصيات الرياضية، إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل كرة القدم في البلاد بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها السعودية على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 08:14 PM
برعاية "الفيصل" وبحضور"المسحل"الاتحاد السعودي يطلق إستراتيجية تحول كرة القدم
يُطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية، وذلك في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض في تمام الساعة الـ12:00 ظهراً.
وتهدف الإستراتيجية التي يرعى إطلاقها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وبحضور ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء المجلس ورؤساء الأندية وعدد من الشخصيات الرياضية، إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل كرة القدم في البلاد بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها السعودية على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.
، الاتحاد السعودي يطلق إستراتيجية تحول كرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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