شكرا لمتابعة خبر عن متحدث النقل: 3900 سائقة سعودية تعمل في مجال تطبيقات توصيل الركاب "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، عن ارتفاع نسبة السائقات السعوديات في مجال تطبيقات التوصيل مؤخرا.

وقال صالح الزويد، خلال مقابلة في قناة الإخبارية، إن أعداد النساء اللاتي يعملن في هذا المجال شهدت ارتفاعًا بنسبة 500%، كما ارتفعت من 500 إلى 3900 سائقة سعودية في تطبيقات التوصيل خلال 2021.

ولفت إلى ارتفاع عدد التطبيقات التي حصلت على تراخيص عمل من الهيئة خلال العام الجاري، مبينا:" هناك تواصل مستمر مع تطبيقات التوصيل لضمان تطوير الخدمة وتقديم مبادرات للمستخدمين، مثل نقلهم من مراكز اللقاحات وإليها بأسعار مخفضة وخصومات".