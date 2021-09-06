شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..قصة أول امرأة بالمملكة تعمل في مجال العزل المائي والحراري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اقتحمت المواطنة "فوزية العتيبي" مجال العزل المائي والحراري لتصبح بذلك أول امرأة بالمملكة تعمل في هذا المجال.

وذكرت أنها دخلت لهذا المجال بالصدفة، إذ كانت ترغب في العمل لدى شركة تعمل في مجال بناء العقارات، وعندما التحقت بإحدى هذه الشركات علمت أن هناك قسم العزل المائي والحراري، ومنه أحبت هذا المجال، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأكدت أن العزل المائي والحراري يعد مهم جدًا للبناء، إذ يحمي أساسات البناء وديكورات المبنى، مضيفة أن عملها يتمثل في التأكد من أن المبنى جاهز للعزل بالشكل الصحيح.

ولفتت إلى أن الصعوبات التي وجهتها في مجال العمل كانت في عدم تقبل الآخرين لها، لكن مع الوقت هذا الأمر تغير، وأصبح الرافضين لها يستعانون إليها، وأصبحت هي همزة وصل بينهم، وبين الاقسام الأخرى بالشركة.