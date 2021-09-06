للنساء المتقاعدات.. شروط الحصول على قرض الأسرة

الرياض - محمد عبدالله - بيّن بنك التنمية الاجتماعية الاشتراطات الضرورية للحصول على تمويل الأسرة التي يمكن لغير الموظفات من المتقاعدات بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص التقديم عليه.

وأوضج بنك التنمية، عبر موقعه الإلكتروني، أن هناك شروطًا خاصة بالمتقاعدات بالقطاع الحكومي تختلف عن الشروط اللازمة لمتقاعدات التأمينات.

شروط التمويل لمتقاعدات الحكومة

وحدد بنك التنمية الاجتماعية المتطلبات الضرورية واللازم توافرها في المتقاعدات من الوظائف الحكومية عند التقديم للحصول على قرض الأسرة وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

- نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

- صورة هوية العميل.

- صورة سجل الأسرة.

- تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد.

- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

- نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين (106)

- أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

- تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

- تصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

- أصل صك الإعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

- صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

- أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

- أصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة ويطبع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

تمويل الأسرة لمتقاعدات التأمينات

وكذلك أوضح بنك التنمية الاجتماعية الشروط اللازم توافرها في متقاعدات التأمينات لطلب الحصول على قرض الأسرة وتتمثل هذه المتطلبات في التالي:

- نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

- صورة هوية العميل.

- صورة سجل الأسرة.

- صورة هوية الكفيل.

- أصل نموذج 105 مطبوع من الموقع الإلكتروني للبنك معبأ كاملاً بالقلم الأزرق وموقع عليه من الكفيل ومسؤولي جهة العمل ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

- تعريف بالراتب التقاعدي للعميل من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- أصل تعريف بالراتب للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا.

- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

- تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

- تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول

- تصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

- أصل صك الإعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

- صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

- أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التسليف للمرأة المهجورة فقط.

- أصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة ويطبع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التسليف للمرأة المهجورة فقط.

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