تنويه من «الصحة» بشأن الحد من «كورونا طويل الأمد»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين من اللقاح للحماية من مضاعفات فيروس كورونا، والحد من كوفيد- 19 طويل الأمد.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (124) حالة مؤكدة وتعافي (217) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2503) حالات منها (689) حالة حرجة.

كما بينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545367) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (534279) حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل عدد (6) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8585) حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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