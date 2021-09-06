«الزكاة والضريبة» توضح متطلبات المرحلتين الأولى والثانية لـ«فاتورة»

الرياض - محمد عبدالله - يتبقى ٣ أشهر على بدء تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وما زال البعض لا يعرف كيفية عملها ومواعيد تطبيقها.

وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن موعد تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، موضحة أنه سيتم تطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين، المرحلة الأولى «مرحلة الإصدار» ستطبق من 4 ديسمبر 2021م لكل المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة (باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة) ومن ينيب عن المكلف بإصدار الفاتورة.

وأشارت إلى أن إصدار الفواتير الإلكترونية سيكون مماثلًا لإصدار الفواتير اليوم، ولكن من خلال نظام فوترة إلكتروني متوافق وتكون الفاتورة متضمنة لكل العناصر المطلوبة بناءً على نوع الفاتورة.

كما من المقرر أن تكون المرحلة الثانية والنهاية في يناير عام ٢٠٢٣.

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