طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفق التقرير ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

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