بالفيديو.. النقل: ارتفاع نسبة السائقات السعوديات 500% في تطبيقات توصيل الركاب

الرياض - محمد عبدالله - أكد صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، ارتفاع نسبة السائقات السعوديات 500% في تطبيقات توصيل الركاب.

وأضاف الزويد، خلال لقائه مع برنامج «نشرة النهار» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، أن هناك 3900 سائقة سعودية تعمل في مجال تطبيقات توصيل الركاب.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل أن نشاط توجيه المركبات هو أحد الأنشطة المهمة ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي وتخدم فئة كبيرة من المجتمع سواء السائقين أو الركاب وهو أحد الأنشطة الموطنة بنسبة 100% وتشرف عليه الهيئة العامة للنقل مما فتح فرصة كبيرة لزيادة فرص العمل.

وأشار إلى إن هناك مبادرة مع وزارة الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية (هدف) لتقديم الدعم الموجه لممارسي هذه الأنشطة كدعم مالي يصل لـ2400 ريال بنسبة معينة إذا التزم بتقديم عدد من الرحلات المعينة.

وأكد الزويد على تسيير 21 مليون رحلة من خلال 27 تطبيق مرخص لنقل الركاب في المملكة حتى أغسطس 2012، لافتًا إلى ارتفاع عدد السائقين النشطين في هذه الرحلات بنسبة 34% من الذكور ليصل العدد لـ34 ألف سائق، والسيدات هناك ارتفاع بنسبة 500% من 600 إلى 3900 سيدة يعملن في هذه التطبيقات.

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