وكيل وزارة الخارجية يستقبل سفير جمهورية باكستان

الرياض - محمد عبدالله - استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بلال أكبر.

واستعرض الثنائي العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت دولة باكستان قد أدانت بشدة محاولات ميليشيات الحوثي استهداف أراضي المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المسيرة، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لاستهداف مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية مطلع سبتمبر الجاري: «إن باكستان تتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء الاعتداء الأخير على مطار أبها، وتدين وتستنكر مثل هذه الهجمات، التي تعدّ انتهاكًا للقانون الدولي وتهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية والمنطقة».