وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره القطري

الرياض - محمد عبدالله - عقد الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية مباحثات رسمية مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في الدوحة.

ورحب رئيس مجلس الوزراء القطري، بالأمير عبد العزيز بن سعود، منوهًا بالتنسيق الأمني الرفيع بين وزارتي الداخلية في البلدين.

من جانبه أكد الأمير عبد العزيز بن سعود أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

وشهدت الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

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