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المملكة السعودية تدين هجوم تنظيم داعش على القوات العراقية

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محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها للاعتداء "الإرهابي" الذي طال القوات العراقية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

 

وذكرت في بيان صحفي، أن "الممكلة العربية السعودية تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية".

 

وجددت الوزارة التأكيد على "تضامن المملكة مع جمهورية العراق ووقوفها مع الأشقاء العراقيين في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب"، بحسب البيان.

 

وأشارت الخارجية السعودية إلى "موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

 

والليلة قبل الماضية قتل 15 عسكريا من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية بهجومين لتنظيم "داعش" في محافظتي كركوك ونينوى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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