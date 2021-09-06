شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع " إحياء جدة ".. استثمار معالم التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ولي العهد يطلق مشروع ضخم لتحويل جدة إلى مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية

- جدة التاريخية تمتلك مقوّمات حضارية تؤهلها لأن تكون واجهة عالمية للمملكة

- ستكون مكاناً حاضناً للإبداع والفنانين والمبدعين للإنتاج والابتكار بتلقائية وطبيعية

جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال الطموحين ،عاكسا الاهتمام بتطوير جدة التاريخية جانباً من توجه المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق والمدن السعودية، عبر مشاريع حَضرية تنموية صديقة للبيئة، تتوفر فيها حواضن طبيعية للإبداع .

وترتكز عملية إعادة إحياء جدة التاريخية على استثمار معالم التاريخ، وخلق بيئة حيوية ينشط فيها المجتمع، ويبدع الفنانون، ويتحقق من خلالها نمو الاقتصاد الوطني ، حيث ستكون جدة التاريخية نموذجاً مثالياً للتنمية الحضرية ولجودة الحياة، يتألق فيها التاريخ بقالب عصري يُراعي احتياجات الإنسان واستدامة النمو التلقائي للإبداع.

إعادة إحياء جدة التاريخية سيجعلها قلباً نابضاً في المنطقة، وعنصراً مهماً ومؤثراً في تحسين جودة الحياة للسكان ، خاصة وأن جدة التاريخية تمتلك مقوّمات حضارية تؤهلها لأن تكون واجهة عالمية للمملكة ، بمواقعها التراثية، وعناصرها الثقافية الفريدة ، وتحظى بلادنا بنهضة ثقافية في كل المسارات الإبداعية، ونسعى لأن تكون جدة التاريخية بشكلها الجديد حاضنة للفنانين ومحفزة للإبداع المحلي.

ويستهدف المشروع جعل جدة التاريخية مقصداً رئيسياً لروّاد الأعمال الطموحين والراغبين في المساهمة بالتنمية الحضارية للمنطقة، لان ارتباط جدة بالتاريخ والتراث يلتقي مع روحها العصرية المتطلعة إلى المستقبل، يجعلها الموقع النموذجي الذي يجتمع فيه جيل الروّاد بالأجيال الجديدة.

والتصور الجديد لجدة التاريخية سيجعلها مكاناً حاضناً للإبداع، يُتيح لروّاد الأعمال والفنانين والمبدعين الإنتاج والابتكار بتلقائية وطبيعية، ضمن مجتمع إبداعي وفني خلّاق، وفي محيط طبيعي تتوفر فيه واجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة البلد وضمن مساحة المشروع البالغة 2.5 كلم مربع ، وسيتم العمل على إعادة الواجهة البحرية القديمة التي كان الحجاج يمرون من خلالها باتجاه مكة المكرمة، الأمر الذي سيُتيح فرصة سرد القصة العظيمة للحج لكل زوار جدة التاريخية.