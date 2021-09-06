شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد تمور الأحساء يحقق تصاعد سعري في الكميات الواردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بيع 123300 كيلو تمورمتنوعة في مزاد أمس الاثنين

- رواج كبير لـ "تمور الخلاص" و "الشيشي" في المرتبة الثانية و كميات قليلة من "الشبيبي

- مؤشر السعر المباع داخل المزاد يحافظ على متوسط سعري 900 ريال

- بيع 15 حمولة لتمور "الجامبو" وبلغ أعلى سعر فيها 12,600 ريال للمن الواحد

- مشرف لجنة المزاد لـ "اليوم " : الأسعار زادت 35 % عن العام الماضي

سجل مزاد موسم صرام تمور الأحساء والمقام في مدينة الملك عبدالله للتمور، تصاعد في الكميات الواردة للمزاد، حيث وصلت الحمولة المباعة في المزاد يوم أمس الأثنين، إلى إلى 123300 كيلو، متنوعة ما بين تمور الخلاص الذي يحظى بالرواج الكبير والكميات الأكثر، بينما احتلت تمور "الشيشي" في المرتبة الثانية، في حين شهد المزاد تواجد كميات قليلة من تمور "الشبيبي"

في الوقت نفسه، وبحسب اللجنة المنظمة للمزاد، أستطاع مؤشر السعر المباع داخل المزاد المحافظة على متوسط سعري 900 ريال، مما يعطي مؤشر إيجابي في العوائد المالية لمزارعين، مؤكدين التطلعات إلى رفع ذلك المعدل خلال الأيام القادمة.

وشهدت ساحة البيع المخصصة للتمور الفاخرة، بيع أكثر من 15 حمولة لتمور "الجامبو" وبلغ أعلى سعر فيها 12,600 ريال للمن الواحد، فيما يتوقع ارتفاع ثقافة المزارعين في فرز التمور واستخلاص حبات التمر ذات الوزن الأكثر والأكبر، ليدخل ضمن منصة البيع المميزة، للظفر بعوائد سعرية عالية.

وفي سياق متصل أكد مشرف لجنة المزاد بموسم صرام تمور الأحساء بدر الشهاب ، أنه من الملاحظ هذا العام في المزاد ارتفاع الاسعار من %30 الى 35% عكس العام الماضي الذى شهد انخفاضا ملحوظا .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ " اليوم "، أنه من الملاحظ عودة كثير من التجار ، فضلا عن الأهالي الذين شاركوا في منصات المزادات وفازوا ببعضها .

وشهدت ساحة البيع المخصصة للتمور الفاخرة، بيع أكثر من 15 حمولة لتمور "الجامبو" وبلغ أعلى سعر فيها 12,600 ريال للمن الواحد، فيما يتوقع ارتفاع ثقافة المزارعين في فرز التمور واستخلاص حبات التمر ذات الوزن الأكثر والأكبر، ليدخل ضمن منصة البيع المميزة، للظفر بعوائد سعرية عالية.