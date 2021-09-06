تحذير من تصفح الجوال فور الاستيقاظ من النوم !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني، أفراد المجتمع عند الاستيقاظ من النوم بتجنب مشاهدة الجوال مباشرة، إذ إن هذا الأمر قد يتسبب في زيادة حدة التعرض للقلق والتوتر في حال وجود رسائل تتطلب القيام ببعض المهام، أو وجود رسائل مزعجة، موضحًا أن 70% من أفراد المجتمع يشاهدون الجوال فور الاستيقاظ من النوم، ويعتبر ذلك ظاهرة غير صحية.

تصفح المواقع والرسائل:

ودعا إلى ضرورة عند الاستيقاظ من النوم التهيئة النفسية أولًا، وتناول الفطور الصباحي، وتجهيز المتطلبات اللازمة، وبعد ذلك يمكن تصفح الجوال وقراءة الرسائل، إذ إن إتباع هذا الأسلوب يبعد كل المؤثرات الخارجية التي تؤثر على الشخص وتربك عمله، كما أن اتباع الأسلوب الصحي في مشاهدة الجوال بعد الاستيقاظ من النوم يحافظ على توازن هرمونات الجسم، فيبدو الفرد مستقرًا نفسيًا وقادرًا على القيام بأعماله بشكل إيجابي ومحفز.

هوس التكنولوجيا:

ونوه أن التكنولوجيا أصبحت في حياة الفرد شريكًا مهمًا لا غنى عنه في الحياة المهنية والشخصية، وهذا الأمر لا يمكن إنكاره، لكن من المهم تجنب كل الآثار السلبية التي تؤثر على صحة الفرد النفسية، فهناك للأسف أشخاص يعانون من مشكلة هوس التكنولوجيا وهو ما يجعلهم أكثر عرضة لاضطراب القلق المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، لذا فإنه ينصح الجميع بضبط استخدام الأجهزة الإلكترونية لتفادي التعرض للمشكلات المرتبطة بالتكنولوجيا.

واستشهد استشاري الطب النفسي بدراسة الباحثة وخبيرة الصحة تشيلسي بوتينجر التي درست حوالي 95 ألف شخص لمدة ثلاث سنوات بهدف معرفة الآثار النفسية والعقلية لعادة مشاهدة الجوال عند الاستيقاظ مباشرة، ووجدت الخبيرة، وهي متخصصة في علم النفس وعلم الأعصاب، أن هذه العادة تزيد بشدة من التوتر، وعلى المدى الطويل يمكن أن تؤدي إلى الشعور بجنون العظمة والخوف والغضب.

وقالت إن ما يحدث هو أننا عندما نتصفح هواتفنا بعد الاستيقاظ مباشرة، يتجاوز الدماغ هذه المرحلة الفاصلة ويصل مباشرة إلى موجة “بيتا” التي تحدث عندما يكون المخ بحالة نشاط تام ويكون القلق في أوجه.

وحذرت من أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على البنية الفيزيائية للدماغ، وعلى أداء الشخص وعلى صحته بشكل عام.

وأشارت أيضًا إلى أن ما تحتويه المعلومات الواردة فيما يتم الاطلاع عليه في الهاتف بعد الاستيقاظ يؤثر على مزاج الشخص بقية اليوم.

أهمية النوم الصحي:

وشدد الدكتور السليماني على ضرورة تجنب استخدام الجوال قبل النوم بنصف ساعة، حتى يتمتع الفرد بكل مراحل النوم بطريقة صحية، وعند الاستيقاظ تجنب مشاهدة الجوال فورًا، كما ينصح الأطفال الذين يستخدمون الجوال بإتباع الطريقة الصحية في استخدام التقنيات، وعدم الجلوس الطويل وراء الأجهزة، إذ أوصت جمعية طب الأطفال الأمريكية باستخدام الأجهزة الذكية لمدة ساعتين فقط يوميًا لتفادي التعرض للمشكلات المرضية.

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