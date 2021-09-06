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محمد بن مسعود - الدمام - قالت تقارير إعلامية إن اتحاد المرة المصري، قررإقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب من منصبه عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون مساء أمس .
وحقق المصريون تحت قيادة البدري حتى الآن أربع نقاط من فوز على أنغولا، وتعادل مع الغابون ما أثار عاصفة غضب جماهيرية تجاه المدرب .
وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في غضون اليومين القادمين .
عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري"محمد السيّد الخليج 365 2021-09-06
قالت تقارير إعلامية إن اتحاد المرة المصري، قررإقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب من منصبه عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون مساء أمس .
وحقق المصريون تحت قيادة البدري حتى الآن أربع نقاط من فوز على أنغولا، وتعادل مع الغابون ما أثار عاصفة غضب جماهيرية تجاه المدرب .
وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في غضون اليومين القادمين .
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
06:28 PM
قالت تقارير إعلامية إن اتحاد المرة المصري، قررإقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب من منصبه عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون مساء أمس .
وحقق المصريون تحت قيادة البدري حتى الآن أربع نقاط من فوز على أنغولا، وتعادل مع الغابون ما أثار عاصفة غضب جماهيرية تجاه المدرب .
وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في غضون اليومين القادمين .
، عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري" ،
المصدر : الخليج 365
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