، عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون.. إقالة "حسام البدري" من تدريب المنتخب "المصري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت تقارير إعلامية إن اتحاد المرة المصري، قررإقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب من منصبه عقب تعادل المصريين مع منتخب الجابون مساء أمس .

وحقق المصريون تحت قيادة البدري حتى الآن أربع نقاط من فوز على أنغولا، وتعادل مع الغابون ما أثار عاصفة غضب جماهيرية تجاه المدرب .

وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في غضون اليومين القادمين .