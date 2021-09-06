، "الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بطل ألعاب القوى السعودي عبدالرحمن القرشي؛ بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في سباق 100م "كراسي متحركة" ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، حيث سلّم "القرشي" جائزة الميدالية البرونزية والبالغة مليون ريال.
وعبّر وزير الرياضة خلال اللقاء عن سعادته واعتزازه بما حققه "القرشي" من مستويات مشرفة ومميزة خلال مجريات هذه البطولة الدولية، وحصوله على الميدالية البرونزية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج دعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ودعم مستمر واهتمام مباشر من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- للقطاع الرياضي وللأبطال السعوديين بمختلف الألعاب وبكل الفئات، والتي بدأت ثمارها تظهر ولله الحمد خلال الفترة الماضية بشكل ملموس.
وفي نهاية اللقاء، شدد "الفيصل" على دعمه المباشر والكبير للبطل عبدالرحمن القرشي ولبقية زملائه من نجوم الوطن في مختلف الألعاب الرياضية البارالمبية، مطالبًا بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود، بما يضمن بإذن الله تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بمختلف المحافل القارية والدولية".
"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-06
استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بطل ألعاب القوى السعودي عبدالرحمن القرشي؛ بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في سباق 100م "كراسي متحركة" ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، حيث سلّم "القرشي" جائزة الميدالية البرونزية والبالغة مليون ريال.
وعبّر وزير الرياضة خلال اللقاء عن سعادته واعتزازه بما حققه "القرشي" من مستويات مشرفة ومميزة خلال مجريات هذه البطولة الدولية، وحصوله على الميدالية البرونزية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج دعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ودعم مستمر واهتمام مباشر من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- للقطاع الرياضي وللأبطال السعوديين بمختلف الألعاب وبكل الفئات، والتي بدأت ثمارها تظهر ولله الحمد خلال الفترة الماضية بشكل ملموس.
وفي نهاية اللقاء، شدد "الفيصل" على دعمه المباشر والكبير للبطل عبدالرحمن القرشي ولبقية زملائه من نجوم الوطن في مختلف الألعاب الرياضية البارالمبية، مطالبًا بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود، بما يضمن بإذن الله تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بمختلف المحافل القارية والدولية".
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
06:11 PM
استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بطل ألعاب القوى السعودي عبدالرحمن القرشي؛ بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في سباق 100م "كراسي متحركة" ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، حيث سلّم "القرشي" جائزة الميدالية البرونزية والبالغة مليون ريال.
وعبّر وزير الرياضة خلال اللقاء عن سعادته واعتزازه بما حققه "القرشي" من مستويات مشرفة ومميزة خلال مجريات هذه البطولة الدولية، وحصوله على الميدالية البرونزية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو نتاج دعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ودعم مستمر واهتمام مباشر من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- للقطاع الرياضي وللأبطال السعوديين بمختلف الألعاب وبكل الفئات، والتي بدأت ثمارها تظهر ولله الحمد خلال الفترة الماضية بشكل ملموس.
وفي نهاية اللقاء، شدد "الفيصل" على دعمه المباشر والكبير للبطل عبدالرحمن القرشي ولبقية زملائه من نجوم الوطن في مختلف الألعاب الرياضية البارالمبية، مطالبًا بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود، بما يضمن بإذن الله تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بمختلف المحافل القارية والدولية".
، "الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال ،
المصدر : الخليج 365
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