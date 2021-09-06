، يغادر إلى طوكيو للمشاركة في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يختتم معسكر سلوفينيا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى اليابان، اليوم الثلاثاء؛ استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 12 حتى 19 سبتمبر الحالي، عقب أن اختتم المعسكر الإعدادي له في جمهورية سلوفينيا، والذي استمر لمدة 20 يوما.
وخاض الأخضر خلال معسكره الخارجي العديد من المباريات الودية التي ظهر فيها بمستوى جيد يؤكد جاهزيته لخوض غمار البطولة الآسيوية.
وسيبدأ الأخضر مشواره في الأدوار التمهيدية للبطولة بمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي في 12 سبتمبر، ومن ثم الصين تايبيه في 13 سبتمبر، على أن يختتم مبارياته أمام كازاخستان في 14 سبتمبر.
وتضمّ البعثة السعودية التي يرأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي: محمد مطر الشهراني "إداري"، والصربي فلادان بروميتش "مدرب"، إسماعيل خيبري "مساعد مدرب"، شريف آل خليفة "مساعد مدرب"، بوان ستوبار "إحصائي"، الدكتور عبدالله العنزي "طبيب"، خالد القحطاني "محاسب"، إضافة لـ14 لاعباً، وهم: أسعد عزوز، نواف البخيت، موفق المطيري، عمر منصور، وسام الجهني، مازن المولد، أسامة الزهراني، عبدالله الزهراني، إبراهيم المعيقل، حسن وثلان، عايض الدوسري، وليد العتيبي، حسين مريط، بدر سعيدان.
يغادر إلى طوكيو للمشاركة في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يختتم معسكر سلوفينياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-06
تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى اليابان، اليوم الثلاثاء؛ استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 12 حتى 19 سبتمبر الحالي، عقب أن اختتم المعسكر الإعدادي له في جمهورية سلوفينيا، والذي استمر لمدة 20 يوما.
وخاض الأخضر خلال معسكره الخارجي العديد من المباريات الودية التي ظهر فيها بمستوى جيد يؤكد جاهزيته لخوض غمار البطولة الآسيوية.
وسيبدأ الأخضر مشواره في الأدوار التمهيدية للبطولة بمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي في 12 سبتمبر، ومن ثم الصين تايبيه في 13 سبتمبر، على أن يختتم مبارياته أمام كازاخستان في 14 سبتمبر.
وتضمّ البعثة السعودية التي يرأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي: محمد مطر الشهراني "إداري"، والصربي فلادان بروميتش "مدرب"، إسماعيل خيبري "مساعد مدرب"، شريف آل خليفة "مساعد مدرب"، بوان ستوبار "إحصائي"، الدكتور عبدالله العنزي "طبيب"، خالد القحطاني "محاسب"، إضافة لـ14 لاعباً، وهم: أسعد عزوز، نواف البخيت، موفق المطيري، عمر منصور، وسام الجهني، مازن المولد، أسامة الزهراني، عبدالله الزهراني، إبراهيم المعيقل، حسن وثلان، عايض الدوسري، وليد العتيبي، حسين مريط، بدر سعيدان.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
05:46 PM
تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى اليابان، اليوم الثلاثاء؛ استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 12 حتى 19 سبتمبر الحالي، عقب أن اختتم المعسكر الإعدادي له في جمهورية سلوفينيا، والذي استمر لمدة 20 يوما.
وخاض الأخضر خلال معسكره الخارجي العديد من المباريات الودية التي ظهر فيها بمستوى جيد يؤكد جاهزيته لخوض غمار البطولة الآسيوية.
وسيبدأ الأخضر مشواره في الأدوار التمهيدية للبطولة بمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي في 12 سبتمبر، ومن ثم الصين تايبيه في 13 سبتمبر، على أن يختتم مبارياته أمام كازاخستان في 14 سبتمبر.
وتضمّ البعثة السعودية التي يرأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي: محمد مطر الشهراني "إداري"، والصربي فلادان بروميتش "مدرب"، إسماعيل خيبري "مساعد مدرب"، شريف آل خليفة "مساعد مدرب"، بوان ستوبار "إحصائي"، الدكتور عبدالله العنزي "طبيب"، خالد القحطاني "محاسب"، إضافة لـ14 لاعباً، وهم: أسعد عزوز، نواف البخيت، موفق المطيري، عمر منصور، وسام الجهني، مازن المولد، أسامة الزهراني، عبدالله الزهراني، إبراهيم المعيقل، حسن وثلان، عايض الدوسري، وليد العتيبي، حسين مريط، بدر سعيدان.
، يغادر إلى طوكيو للمشاركة في البطولة الآسيوية.. "أخضر الطائرة" يختتم معسكر سلوفينيا ،
المصدر : الخليج 365
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