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اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، روسيا بشن هجوم إلكتروني جديد على البرلمان الألماني.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، أن الحكومة الألمانية لديها معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكتروني تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفقاً لـ"رويترز".
وشددت على أن "هذا السلوك الروسي غير مقبول ويشكل تهديداً لألمانيا".
ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة الاتحادية تدعو روسيا أن تضع حداً على الفور لمثل هذه الأنشطة.
ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-06
اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، روسيا بشن هجوم إلكتروني جديد على البرلمان الألماني.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، أن الحكومة الألمانية لديها معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكتروني تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفقاً لـ"رويترز".
وشددت على أن "هذا السلوك الروسي غير مقبول ويشكل تهديداً لألمانيا".
ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة الاتحادية تدعو روسيا أن تضع حداً على الفور لمثل هذه الأنشطة.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
06:05 PM
طالبت موسكو بوضع حد لهذه الأنشطة فوراً
اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، روسيا بشن هجوم إلكتروني جديد على البرلمان الألماني.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، أن الحكومة الألمانية لديها معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكتروني تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفقاً لـ"رويترز".
وشددت على أن "هذا السلوك الروسي غير مقبول ويشكل تهديداً لألمانيا".
ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة الاتحادية تدعو روسيا أن تضع حداً على الفور لمثل هذه الأنشطة.
، ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان ،
المصدر : الخليج 365
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