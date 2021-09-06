شروط تجزئة الفلل المتجاورة والمتلاصقة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت أمانة الرياض عن شروط تجزئة الفلل المتجاورة والمتلاصقة ودمج الأراضي السكنية في مدينة الرياض وذلك عبر إنفوجراف تضمن الاشتراطات والمستندات اللازمة لتنفيذ الطلب.

شروط تجزئة الفلل المتجاورة

وقالت الأمانة إنه فيما يتعلق بالفلل المتجاورة يجب تحقق ما يلي:

ألا تقل مساحة القطعة بعد التجزئة عن 200 م².

كما يجب ألا يقل عرض الشارع الواقعة عليه الأرض المراد تجزئتها عن 10 أمتار.

يجب ألا يقل طول الواجهة للقطعة الواحدة بعد التجزئة عن 12 مترًا.

الفلل المتلاصقة

وأوضحت الأمانة أنه فيما يخص الفلل المتلاصقة فإنه يجب توفر ما يلي:

يجب ألا تقل مساحة القطعة بعد التجزئة عن 200 م². كما يجب ألا يقل طول الواجهة للقطعة الواحدة بعد التجزئة عن 10 أمتار. كذلك يجب أن يكون التقسيم بخط مستقيم.

وفيما يخص دمج الأراضي السكنية اشترطت الأمانة دراسة الطلب تخطيطيًا أما عن المرفقات المطلوبة لتنفيذ الطلب فتشمل ما يلي:



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