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محمد بن مسعود - الدمام - نفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وجود أي خلافات مع مهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال آل معمر في تصريحات فضائية: "لا وجود لأي خلافات مع المغربي عبدالرزاق حمدالله .. المدرب أخبرني أنه من أكثر اللاعبين احترافية داخل الملعب".
وعن مطالبات النصراويين بتغيير المدرب قال: "الأمور في النادي تخصع لتقييم على أعلى مستوى ومطالبات الجماهير طبيعية لنادٍ كبير عند حدوث أي عثرة".
وعن الدوري الموسم الحالي قال: "أتوقع منافسة مثيرة، وأن البطل لن يحسم المسابقة إلا في نهاية المسابقة أو قبل جولة واحدة من النهاية" .
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 05:50 PM"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله"
نفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وجود أي خلافات مع مهاجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال آل معمر في تصريحات فضائية: "لا وجود لأي خلافات مع المغربي عبدالرزاق حمدالله .. المدرب أخبرني أنه من أكثر اللاعبين احترافية داخل الملعب".
وعن مطالبات النصراويين بتغيير المدرب قال: "الأمور في النادي تخصع لتقييم على أعلى مستوى ومطالبات الجماهير طبيعية لنادٍ كبير عند حدوث أي عثرة".
وعن الدوري الموسم الحالي قال: "أتوقع منافسة مثيرة، وأن البطل لن يحسم المسابقة إلا في نهاية المسابقة أو قبل جولة واحدة من النهاية" .
، "مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله" ،
المصدر : الخليج 365
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