محمد بن مسعود - الدمام - نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91.6% سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل17 وفاة، و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1440 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 55 مصاباً بفروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 139 مريضًا، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي. خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-06 سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل17 وفاة، و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1440 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 55 مصاباً بفروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 139 مريضًا، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي. 06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 04:47 PM نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91.6% نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91.6% سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل17 وفاة، و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1440 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 55 مصاباً بفروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 139 مريضًا، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي. ، خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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