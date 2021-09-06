، اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد" ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - عقد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بالرياض الدكتور حمود الشمري، ومحافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، ومدير المستشفى الأخصائي أول عبدالله العتيبي؛ اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، اليوم؛ لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة واحتياجاته.
وفي بداية الاجتماع، أشاد "ابن معمر" بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتطوير القطاع الصحي من خلال برامج التحول؛ بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطن والمقيم بمختلف مناطق المملكة.
ونوّه بما شهدته المحافظة من إنجازات لتحسين الخدمات الصحية تمثلت في افتتاح مجمع عيادات طب الأسنان والدعم الطبي للكوادر الطبية؛ بهدف تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع؛ من أبرزها مشروع إحلال المستشفى الجديد واستكمال المشروعات التنموية المعتمدة والتي تشمل مشروع إحلال قسم العناية المركزة بسعة 20 سريراً، وإحلال قسم العمليات الجراحية وقسم الولادة، ومشروع تطبيق هوية الوزارة للمبنى الرئيسي، وتطوير مجمع عيادات طب الأسنان.
كما أطلع د. "الشمري" المشاركين على خطة اليوم الأول لتجمع الرياض الصحي الثالث والخارطة الصحية الحالية والمستقبلية للتجمع؛ لتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 05:28 PMاجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد"
عقد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بالرياض الدكتور حمود الشمري، ومحافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، ومدير المستشفى الأخصائي أول عبدالله العتيبي؛ اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، اليوم؛ لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة واحتياجاته.
وفي بداية الاجتماع، أشاد "ابن معمر" بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتطوير القطاع الصحي من خلال برامج التحول؛ بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطن والمقيم بمختلف مناطق المملكة.
ونوّه بما شهدته المحافظة من إنجازات لتحسين الخدمات الصحية تمثلت في افتتاح مجمع عيادات طب الأسنان والدعم الطبي للكوادر الطبية؛ بهدف تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع؛ من أبرزها مشروع إحلال المستشفى الجديد واستكمال المشروعات التنموية المعتمدة والتي تشمل مشروع إحلال قسم العناية المركزة بسعة 20 سريراً، وإحلال قسم العمليات الجراحية وقسم الولادة، ومشروع تطبيق هوية الوزارة للمبنى الرئيسي، وتطوير مجمع عيادات طب الأسنان.
كما أطلع د. "الشمري" المشاركين على خطة اليوم الأول لتجمع الرياض الصحي الثالث والخارطة الصحية الحالية والمستقبلية للتجمع؛ لتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.
، اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.