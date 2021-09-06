، "نعارض الانقلاب".. روسيا تطالب بإطلاق سراح الرئيس الغيني فوراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - شددت على عودة الوضع إلى القواعد الدستورية

طالبت روسيا، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح رئيس غينيا ألفا كوندي على الفور بعد أن أطاح به جنود أمس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته "رويترز": "تعارض روسيا أي محاولة لتغيير القيادة خارج إطار الدستور".

وأضافت الوزارة: "نطالب بإطلاق سراح السيد كوندي وضمان تمتعه بالحصانة، ونرى من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى القواعد الدستورية في أقرب وقت ممكن".