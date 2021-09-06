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أكد قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود، أن المقاومة مستمرة في القتال ضد حركة طالبان في إقليم بنجشير؛ بعد إعلان الحركة عن سيطرتها على الإقليم.
ودعا قائد المقاومة جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".
وقال مسعود في رسالة صوتية: "لا يزال مقاتلو المقاومة في المحافظة ويواصلون القتال ضد طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشار إلى أنه بخير.
قائد المقاومة الأفغانية يؤكد استمرار القتال ضد "طالبان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-06
أكد قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود، أن المقاومة مستمرة في القتال ضد حركة طالبان في إقليم بنجشير؛ بعد إعلان الحركة عن سيطرتها على الإقليم.
ودعا قائد المقاومة جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".
وقال مسعود في رسالة صوتية: "لا يزال مقاتلو المقاومة في المحافظة ويواصلون القتال ضد طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشار إلى أنه بخير.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
04:18 PM
"مسعود" دعا مواطنيه إلى مواجهة الحركة
أكد قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود، أن المقاومة مستمرة في القتال ضد حركة طالبان في إقليم بنجشير؛ بعد إعلان الحركة عن سيطرتها على الإقليم.
ودعا قائد المقاومة جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".
وقال مسعود في رسالة صوتية: "لا يزال مقاتلو المقاومة في المحافظة ويواصلون القتال ضد طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشار إلى أنه بخير.
، قائد المقاومة الأفغانية يؤكد استمرار القتال ضد "طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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