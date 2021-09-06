شكرا لقرائتكم خبر عن بحدود الحرم المكي .. إتقان العقارية تطلق حملتها التسويقية لبيع أرض الشوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة إتقان العقارية الحملة التسويقية لبيع "أرض الشوقية " كفرصة للمستثمرين نادرة تقع بداخل حدود الحرم المكي الشريف وتقدر مساحته الإجمالية بـ 250,573.80 متر مربع، بحي الشوقية أحد أحياء مكة الراقية المتميزة بنسق عمراني ومنطقة مأهولة بالسكان، كفرصة للراغبين بالسكن المميز وقدسية المكان .

وتتميز أرض الشوقية لقربها من الحرم المكي الذي تبعد عنه بحوالي عشر دقائق فقط، و13 دقيقة عن منطقة المشاعر المقدسة و7 دقائق عن محطة قطار الحرمين ودقيقتين عن طريقي الدائري الرابع وشارع عبدالقادر كوشك، ما يكسب الأرض موقعهاً مميزاً وحيويًا تتوفر مقومات الاستثمار الآمن .

وتعد أرض الشوقية الواقعة بقلب الحي الذي تبلغ مساحته بـ 5,5 كيلو متر وبمنطقة مأهولة بالسكان وتضم مخططات الحي الخدمات التي يحتاجها المواطن من الخدمات الأساسية والترفيهية، كما تمتاز الأرض بقربها من الخدمات والبنى التحتية في المخططات السكنية القريبة.

وتعتبر أرض الشوقية فرصة استثمارية نادرة لقلة الأراضي المعروضة في منطقة حدود الحرم المكي التي تعتبر من الأماكن المرغوبة من كافة المواطنين والمقيمين الذي يحرصون على السكنى بالمناطق الواقعة بحدود الحرم لنيل الأجر بالصلاة وهم في أماكنهم .

ودعت شركة إتقان العقارية المستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار المميز التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني(

Etqaan.sa

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