250 مروحة رذاذ تلطف أجواء ساحات المسجد الحرام لراحة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365 - واس

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٢٥٠ مروحة رذاذ لتهوية وتلطيف أجواء الحرم المكي.

تلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام

وأوضح مدير التشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني أن مراوح الرذاذ تقوم بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام، وذلك باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

ضباب بارد

وأفاد أن مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي تُستخدم لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق)، حيث يُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط (لا تقل عن 42 كجم/سم2) في أنابيب خاصة بالضغط العالي، وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة على فوهات متناهية الصغر بحجم (2 إلى 1 ميكرو) يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.

وأشار إلى أن أعداد مراوح الرذاذ بلغ قرابة (٢٥٠) مروحة موزعة على ساحات المسجد ، وترتفع عن الأرض قرابة ٤ أمتار، وبقطر يصل إلى ٣٨بوصة، وبسرعة تدفق هواء تصل إلى (١١٠٠ CFM)، ويصل تقريبا إلى امتداد ١٠ أمتار، ويتم تشغيلها في أوقات الصلاة وعند امتلاء ساحات المسجد الحرام وارتفاع درجة الحرارة.

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