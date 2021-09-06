الجامعة الإلكترونية تدعم توطين قطاع التجميل بشهادات احترافية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع معهد البحوث والدراسات في الجامعة الإلكترونية بالرياض مؤخرًا اتفاقية تعاون مع معهد نضرة للتدريب النسائي (أكاديمية فيلوتي)، ومثل معهد البحوث والدراسات بالجامعة عميد المعهد الدكتور عبدالله بن سليمان بن عامر السيد، كما مثل معهد نضرة للتدريب النسائي خلود بخيت الحماد المدير التنفيذي للمعهد.

مجالات التدريب في الجامعة الإلكترونية

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات في الجامعة السعودية الإلكترونية د. عبدالله بن سليمان السيد أن الاتفاقية تأتي في إطار إيجاد تعاون استراتيجي في مجالات التدريب، والتعليم، والدراسات، والاستشارات، والتسويق، وإدارة الاستثمار، والإشراف الأكاديمي، والدبلومات المهنية، بغرض تمكين الطرفين من تنفيذ أنشطة مشتركة، وتبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة، إنفاذًا لتوجيهات رئيسة الجامعة أ. د. ليلك بنت احمد الصفدي وتماشيًا مع الخطط والرؤى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

دعم قطاع التجميل

من جهتها قالت مديرة الأكاديمية خلود بخيت الحماد، أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة تتعلق بقطاع التجميل، وذلك يرجع إلى أن أكاديمية نضرة للتجميل تعد من الصروح التعليمية التي تهتم بعالم التجميل، وتعمل على تأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال، وتتيح للطالبات اللواتي يلتحقن بها الخضوع لدورات تدريبية متخصصة من خلال الاستعانة بخبيرات يتمتعن بمؤهلات مهمة على مستوى التجميل.

ونوهت الحماد بأن من أهم أهداف تلك الاتفاقية – وغيرها من الاتفاقيات التي أبرمت مع كيانات كبيرة في وقت سابق- توطين قطاع التجميل وتمكين الفتيات من دخول سوق العمل مؤهلين بشهادات احترافية، تقوم على تدريبهن مدربات عالميات وسعوديات معتمدات دوليًا، مما يتيح للفتيات الحصول على فرص وظيفية في الشركات الكبرى وصالونات التجميل النسائية المعتمدة، إضافة لفرصة العمل الحر، من خلال فتح أنشطة تجميل ذات صدقية عالية.

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