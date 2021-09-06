حالات تكرار تكليف المعلم بتسديد الاحتياج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المهتم بشؤون المعلمين، محمد الزارع، أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها تكرار تكليف المعلم بتسديد الاحتياج.

حالات تكرار تكليف المعلم

وقال الزارع في تغريدة عبر تويتر:

لا يتم تكرار تكليف المعلم بتسديد الاحتياج إلا في الحالات التالية:

إذا كان نصاب المعلم 50٪ فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته.

إذا نقل المعلم داخليًا / خارجيًا.

في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة المبنى ومستقلة الإدارة).

إذا رغب المعلم إعادة تكليفه واقتضت المصلحة التعليمية.

بعد مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم بما لا يتعارض مع ما سبق.

إذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب.

عدم وجود معلم آخر يقوم بتسديد الاحتياج التعليمي.

خطة سد الاحتياج

وكانت وزارة التعليم قررت سد الاحتياج التعليمي في المدارس من خلال تقنية التعليم عن بعد من خلال تكامل عمل الإدارات التعليمية مع بعضها البعض، وذلك بتكليف معلم من الإدارة التعليمية بالتدريس تزامنيًا لفصول دراسية مختلفة لعدة مدارس تتبع لإدارة تعليمية أخرى.

ووضعت الوزارة الضوابط التي تشتمل على أن يفرغ المعلم في إدارته الأصلية بالكامل، ويتم إسناد نصابه كاملًا للتعليم عن بعد في الإدارة التعليمية ذات الاحتياج دون الحاجة إلى انتقال المعلم بشكل فعلي للإدارة الأخرى.

كما يقوم المعلم بتأدية دوره التعليمي عن بعد بشكل كامل باستخدام التقنيات المتاحة في منصة مدرستي عن طريق دعم إمكانية جدولة حصصه الدراسية في أكثر من مدرسة في إدارة التعليم المسند لها، مع توفير المتطلبات التقنية التي تساعد على هذا النوع من التعليم.

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